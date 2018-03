Zürich (awp) - Der Börsengang des Airline-Caterers Gategroup wird konkret. Das chinesische Konglomerat HNA will die Gesellschaft gegen Ende des ersten Quartals oder im zweiten Jahresviertel 2018 an die Schweizer Börse bringen, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst. Es werde ein Streubesitz von etwa 65% angestrebt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...