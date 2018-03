Der Vorstoß, Roboter zu besteuern, erweist sich bei näherer Betrachtung als ungeeignet. Erstens: Es gibt derzeit keine Anzeichen dafür, dass die Digitalisierung tatsächlich Arbeitsplätze gefährdet, obwohl sich die Arbeitswelt in den vergangenen Jahren bereits gewaltig verändert hat. Beispiel Industrie: Die Zahl multifunktionaler Roboter, die in der Produktion eingesetzt werden, hat sich zwischen 2007 und 2014 um mehr als 25 % erhöht. Parallel dazu ist auch die Beschäftigung im verarbeitenden Gewerbe in den vergangenen Jahren leicht gestiegen. Insgesamt haben in Deutschland heute so viele Menschen einen Arbeitsplatz nie zuvor.

Auch die Befürchtung, Digitalisierung führt zu weniger sicheren Arbeitsplätzen, bestätigt sich nicht: Der Anteil befristeter Stellen bleibt seit Jahren stabil bei unter zehn Prozent. In Branchen, die besonders stark vom digitalen Wandel betroffen sind, ist die Quote sogar noch niedriger: In der Verkehrs- und Kommunikationsbranche sind nur acht Prozent der Arbeitnehmer befristet beschäftigt, bei ...

