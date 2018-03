Der Dax beendete seinen Handel am Montag bei 12.090 und somit 177 Punkte über dem Schlusskurs 11.913 vom Freitag. Das Tief lag bei 11.830, das Hoch wurde bei 12.110 eingebucht. DAX-Tagesstatistik Nach einem Gap down von 82 Punkten meldeten sich die Bullen am Montag mit einer V Erholung zurück und beendeten nach einer Tagesvolatilität von 279 Punkten den Handel deutlich im Plus. Zudem wurde das Gap ...

Den vollständigen Artikel lesen ...