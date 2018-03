Liebe Leser,

das große Ereignis in diesem Jahr wird der Börsengang der Siemens-Medizintechniksparte sein. Mit Healthineers geht ein Schwergewicht an die Börse. Im regulierten Markt soll die Aktie am 16. März den Handel aufnehmen. Das Bookbuilding-Verfahren startet bereits ein paar Tage früher und soll am 15. März abgeschlossen sein.

Aktuelle Einschätzungen zur Aktie: Was bringt der Börsengang Siemens ein?

Die Spanne des Emissionspreises liegt zwischen 26 Euro und 31 Euro. ... (Johannes Weber)

