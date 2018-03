Tagesgewinner war am Montag Stratasys mit 11,74% auf 16,94 (224% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -3,37%) vor Verbio mit 9,68% auf 5,37 (85% Vol.; 1W 11,41%) und 3D Systemsmit 9,58% auf 12,58 (235% Vol.; 1W 21,19%). Die Tagesverlierer: AXA mit -9,70% auf 22,62 (463% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -11,81%), FE Ltd mit -6,82% auf 0,04 (138% Vol.; 1W 36,67%), Francotyp-Postalia mit -3,09% auf 3,76 (106% Vol.; 1W -8,29%) Die höchsten Tagesumsätze hatten Rio Tinto (34318,3 Mio.), HSBC Holdings (33965,7) und BP Plc (24937,38). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2018er-Tagesschnitt gab es bei Sberbank (1207%), AXA (463%) und Nintendo (359%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist Silver Standard Resources mit 93,12%, die...

Den vollständigen Artikel lesen ...