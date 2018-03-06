FOLGENDES WERTPAPIER WIRD AM 06.03.2018 NICHT EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. DER EX-TAG WURDE AUF DEN 27.03.2018 VERSCHOBEN. AUS TECHNISCHEN GRUENDEN WIRD DER EX-INDIKATOR JEDOCH HEUTE ANGEZEIGT. WIR BITTEN UM IHR VERSTAENDNIS.
THE FOLLOWING SHARE IS NOT TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 06.03.2018.THE EX-DAY IS POSTPONED TO 27.03.2018. DUE TO TECHNICAL REASONS THE EX-INDICATOR WILL BE DISPLAYED TODAY. WE KINDLY ASK FOR YOUR UNDERSTANDING.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
IDC2 XFRA US4489475073 IDT CORP. B NEW DL-,01
THE FOLLOWING SHARE IS NOT TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 06.03.2018.THE EX-DAY IS POSTPONED TO 27.03.2018. DUE TO TECHNICAL REASONS THE EX-INDICATOR WILL BE DISPLAYED TODAY. WE KINDLY ASK FOR YOUR UNDERSTANDING.
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IDC2 XFRA US4489475073 IDT CORP. B NEW DL-,01