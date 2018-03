Rümlang - Das Schliesstechnik-Unternehmen Dormakaba hat im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2017/2018 deutlich mehr Umsatz und Gewinn gemacht. Dennoch wurden die Erwartungen der Finanzgemeinde verfehlt. Fürs Gesamtjahr 2017/18 zeigt sich das Unternehmen vorsichtiger.

In den ersten sechs Monaten hat Dormakaba den Umsatz um 19% auf 1,4 Mrd CHF gesteigert. Der grösste Teil des Wachstums (14,6%) komme aus den Übernahmen von Mesker, Best Access Solutions, Kilargo und Skyfold, teilte der Konzern aus Rümlang am Dienstag in einem Communiqué mit. Aus eigener Kraft sei Dormakaba um 2,9% gewachsen. Wechselkurseffekte hätten den Umsatz um weitere 1,8% nach oben getrieben.

Reingewinn auf 113,6 Mio Franken gestiegen

Der Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) legte um ein Fünftel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...