Bruin Point Helium Corp. erhält seismische Interpretation der Phase 2

DGAP-News: Bruin Point Energy / Schlagwort(e): Bohrergebnis Bruin Point Helium Corp. erhält seismische Interpretation der Phase 2 06.03.2018 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Bruin Point Helium Corp. erhält seismische Interpretation der Phase 2

Vancouver, British Columbia, Kanada. 6. März 2018. Bruin Point Helium Corp. (das "Unternehmen" oder "Bruin Point") (TSX Venture: BPX) meldet, dass als Ergebnis der Interpretation des Phase 2 seismischen Programms ("Phase 2") das Unternehmen eine erweiterte aussichtsreiche Heliumressourcenschätzung und die Abgrenzung der ersten Bohrstelle des Unternehmens berichten kann.

Die in dieser Pressemitteilung aufgeführte aktualisierte aussichtsreiche Heliumressourcenschätzung wurde gemäß der Richtlinien des Canadian National Instrument 51-101 Standards of Disclosure for Oil and Gas Activities (Standards zur Offenlegung der Aktivitäten im Öl- und Gassektor) angefertigt.

Die unabhängige qualifizierte Vorratsbewertungsfirma, Gustavson Associates LLC ("Gustavson"), interpretierte die Phase-2-Daten und lieferte eine aktualisierte probabilistische Ressourcenanalyse. Phase 2 umfasste ungefähr 60 Linienmeilen geschützter seismischer 2D-Daten, die das 17.767,04 Acre große Helium-Projekt des Unternehmens abdecken. Das Projekt liegt im Greater Uinta Basin, Carbon County, Utah (das "Projekt").

David Sidoo, Chairman von Bruin Point, sagte: "Die neue seismische Analyse zusammen mit den Daten unserer früheren Explorationsarbeiten auf dem Projekt, hat uns geholfen, unsere erste Bohrstelle abzugrenzen und aufzuwerten. Die Arbeiten haben bestätigt, dass die durch Phase 2 anvisierten entscheidenden geologischen Strukturen auf dem gesamten erworbenen Gebiet nachgewiesen wurden. Von Bedeutung ist, dass dies zu einer Erhöhung der aussichtsreichen Heliumressourcenschätzung innerhalb des Manning-Canyon-Horizonts um 33% führte."

Wichtige Ergebnisse der tektonischen Interpretation der Phase 2 Ergebnis Nr.1 Bestätigung der großen verworfenen Struktur, die durch Bruin Points Phase 1 seismisches Programm entdeckt wurde.

Ergebnis Nr. 2 Die Entdeckung, dass der Manning-Canyon-Horizont ("Manning Canyon"), der

wichtige Zielhorizont des Unternehmens, mehrere zugehörige Verwerfungen hat, die eine natürliche Zerklüftung verursachen könnten.

Ergebnis Nr. 3 Anzeichen des Vorkommens einer Überschiebung auf Niveau des Manning Canyon, was zu einer Wiederholung der Abfolge der Sedimentlagen über dem basalen Granit führt.

Erhöhte aussichtsreiche Ressourcenschätzung auf Manning Canyon Basierend auf den tektonischen Ergebnissen in Manning Canyon lieferte Gustavson Associated eine probabilistische Ressourcenanalyse hinsichtlich dieses Horizonts (Tabelle 1). Die Ergebnisse dieser führten zu einem 33prozentigen Anstieg der aussichtsreichen Heliumressourcenschätzung auf Manning Canyon.

Tabelle 1. Zusammenfassung der bruttorisikogeminderten aussichtsreichen Ressourcenschätzungen

Untere Schätzung Beste Schätzung Obere Schätzung

(P90) (P50) (P10) Helium, Mrd. 1,9 3,7 6,3 Kubikfuß

Erste Bohrstelle Durch Interpretation des Phase 2 seismischen Programms hat das Unternehmen seine erste Bohrstelle abgegrenzt. Bruin Points Team hat ein untertägiges Modell des Projekts erstellt.

Die Stelle der geplanten Bohrung wird im südwestlichen Bereich des Projekts liegen entgegen dem Abtauchen der großen Verwerfungsstruktur, die in Phase 1 identifiziert wurde und die in Phase 2 identifizierte wiederholte Abfolge von Manning Canyon kreuzt.

Zukünftige Arbeiten Das Unternehmen wird jetzt den Genehmigungsprozess für die Bohrstelle beginnen und die ersten Schritte zur Einrichtung Federal Units auf dem Projekt unternehmen. (In Utah sind bundesstaatliche Explorationseinheiten vorgeschrieben und werden zusammengestellt, um nach konventionellen und/oder unkonventionellen Ressoiurcen zu explorieren).

David Sidoo sagte: "Dies ist eine sehr produktive Zeit für das Unternehmen gewesen, hervorgehoben durch die Durchführung unseres Phase 2 seismischen Programms und der Abgrenzung unserer ersten Bohrstelle."

"Bruin Point hat einen raschen Fortschritt erlebt hinsichtlich ihres Explorationsplans. Dabei war das Unternehmen in der Lage seine Arbeiten zu straffen, um den maximalen Shareholder-Value zu bieten. Die Entwicklung des Projekts geht mit einer beeindruckenden Rate weiter und das Management konzentriert sich weiterhin darauf, dieses Projekt eines Tages zur Produktion zu bringen. Außerdem bewertet das Team der Bruin Point zurzeit eine Anzahl von Gelegenheiten zur Akquisition erstklassiger nordamerikanischer Helium-Assets, um unser Ziel zu erreichen, ein global signifikanter Heliumproduzent zu werden."

Sidoo sagte weiter: "Unsere Entwicklungszeitlinie zur möglichen Produktion und Akquisitionsstrategie kommt zu einer für die Heliumbranche wichtigen Zeit. Der Markt ist weiterhin schwach bei einer starken Abhängigkeit von paar Mega-Quellen. Rund 75% des weltweit verbrauchten Heliums wird wird an drei Stellen produziert: Ras Laffan Industrial City in Quatar, ExxonMobil in Wyoming, USA und Heliumraffinierungsanlagen in Zusammenhang mit der BLM-Pipeline. Dies in Verbindung mit geopolitischen Problemen, besonders das Quatar-Embargo im Sommer und die Erschöpfung des BLM-Speichers, der bis 2021 geschlossen wird, schaffen einen vollständig neuen Ausblick auf das Heliumgeschäft. Die Branche bemüht sich, neue weltweit neue Kapazitäten zur Produktion zu bringen."

Für weitere Informationen über Bruin Point besuchen Sie bitte http://www.bruinpoint.com/.

Über Bruin Point Helium

Bruin Point Helium Corp. mit Hauptsitz in British Columbia, Kanada, erkundet ihre 17.767 Acre umfassenden Landflächen (100% Betriebsbeteiligung (WI) und 87,5% Nettoumsatzbeteiligung (NRI) in allen 12 Pachtgebieten) nach Helium im südöstlichen Bezirk des Carbon County, Utah. Mit möglicherweise signifikanten Heliumvorräten ist Bruin Point Helium bereit, die Gelegenheit zu ergreifen, die sich durch den steigenden Heliumpreis bietet. Der Grund für den Preisanstieg ist die zunehmende Nachfrage nach Helium weltweit, die durch neue Technologieanwendungen angetrieben wird. Bruin Point Helium Corp. ist an der TSX Venture Exchange notiert.

Kontakt:

Bruin Point Helium Corp., Lawrence Pemble: Email: Lawrence@bruinpoint.com Bruin Point Helium Corp. #1305 - 1090 W. Georgia Street Vancouver, BC V6E 3V7 Kanada

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

06.03.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Bruin Point Energy Suite 1305, 1090 W. Georgia Street V6E 3V7 Vancouver Kanada Telefon: +1 604 685 9316 E-Mail: info@bruinpoint.com Internet: www.bruinpoint.com ISIN: CA11680N1033 WKN: A2JSJT

Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, Stuttgart, Tradegate Exchange; Toronto, Toronto Stock Exchange Venture

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

660711 06.03.2018

ISIN CA11680N1033

AXC0052 2018-03-06/08:00