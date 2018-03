Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,2353 USD und damit mehr als am Vorabend. Am Markt wurden die moderaten Gewinne mit dem etwas schwächeren amerikanischen Dollar erklärt. Gegenüber dem Schweizer Franken legte der Euro über Nacht ebenfalls leicht zu und kletterte über die Marke von 1,16 CHF. Am Dienstag-Morgen ...

