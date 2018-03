Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Russland bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Internationaler Frauentag" geschlossen.

TAGESTHEMA

Die Aktien der Covestro AG werden zum 19. März in den DAX aufgenommen und ersetzen dort Prosiebensat.1 Media. Die Aufnahme von Covestro erfolgt nach der Fast-Entry-Regel, das Unternehmen qualifiziert sich aufgrund seiner hohen Marktkapitalisierung und des Orderbuchumsatzes für den DAX. Prosiebensat.1 steigen dafür in den MDAX ab. In den MDAX kommen außerdem Aroundtown - ebenfalls nach der Fast-Entry-Regel - und ersetzen Steinhoff International. Außerdem steigen Rocket Internet in den MDAX auf und nehmen den Platz von Südzucker ein, die aufgrund der geringen Marktkapitalisierung neben Steinhoff in den SDAX abrutschen. In den SDAX kommen außerdem als Aufsteiger Corestate Capital Holding und Jost Werke. Gerry Weber International und MLP verlassen den Kleinwerteindex. Neu in den TecDAX werden Aumann und Isra Vision aufgenommen. Sie ersetzen dort GFT Technologies und Adva Optical Networking.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 DE/Innogy SE, AR-Sitzung u.a. zur künftigen Strategie

10:00 DE/Deutsche Telekom AG, Produktvorstellung mit

Deutschland-Chef Wössner und Privatkunden-Geschäftsführer Hagspihl

19:00 US/SAP SE, Kapitalmarkttag, New York

Außerdem im Tagesverlauf:

- IT/Telecom Italia SpA (TI), Jahresergebnis

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- Tele Columbus AG, Jahresergebnis

DIVIDENDENABSCHLAG

Novartis: 2,80 CHF

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 16:00 Auftragseingang Industrie Januar PROGNOSE: -1,5% gg Vm zuvor: +1,7% gg Vm

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 AT/Auktion von Anleihen im Gesamtvolumen von 1,15 Mrd EUR, davon 0,00-prozentige Anleihen mit Laufzeit September 2022 0,75-prozentige Anleihen mit Laufzeit Februar 2028 11:30 DE/Auktion 0,10-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit April 2026 im Volumen von 500 Mio EUR 11:30 GB/Auktion 1,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2047 im Volumen von 2,25 Mrd GBP

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.717,00 -0,05 Nikkei-225 21.417,76 1,79 Schanghai-Composite 3.279,89 0,70 DAX 12.090,87 1,49 DAX-Future 12.162,50 1,43 XDAX 12.166,86 1,43 MDAX 25.586,29 1,43 TecDAX 2.537,36 2,21 EuroStoxx50 3.355,32 0,92 Stoxx50 2.972,93 1,09 Dow-Jones 24.874,76 1,37 S&P-500-Index 2.720,94 1,10 Nasdaq-Comp. 7.330,71 1,00 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 159,55% -7

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit weiter steigenden Kursen rechnen Marktteilnehmer für die Sitzung am Dienstag an den europäischen Börsen. Grund ist vor allem die markttechnische Situation, die sich mit den - wie ein Marktteilnehmer sagt - "aggressiven Umkehrformationen" vom Wochenauftakt durchgreifend verbessert hat. DAX und DAX-Future haben so genannte bullish engulfings ausgebildet, laut technischer Analyse sehr starke technische Kaufsignale. Im Hintergrund steht auch die Hoffnung, die geplanten US-Zölle würden nicht in der beabsichtigten Form durchgesetzt, sondern dienten eher als Druckmittel für Verhandlungen. Die Vorlagen sind günstig, nach den US-Börsen geht es auch in Tokio deutlich nach oben. Impulse sind von der Berichtssaison zu erwarten und von weiteren Äußerungen zum Handelsstreit.

Rückblick: Erholt - Der unklare Wahlausgang bei den italienischen Parlamentswahlen belastete nicht - zumal dies auch erwartet wurde. Die Aktienmärkte erholten sich von einem Teil des heftigen Abverkaufs in der Vorowche. Die Anleger hofften wohl, dass der Handelskonflikt zwischen den USA und dem Rest der Welt keine größeren Ausmaße annehmen werde, hieß es. Am Wochenende hatte US-Präsident Donald Trump Strafzölle auf Auto-Importe ins Spiel gebracht, sollte die EU auf die von Washington auf den Weg gebrachten Stahl-Strafzölle mit Gegenmaßnahmen reagieren. BMW verloren 0,6 Prozent, Daimler und VW gaben um jeweils 0,1 Prozent nach. Schwächster Stoxx-Subindex war der der Versicherer. Er büßte 1,2 Prozent ein, maßgeblich gedrückt vom Minus bei Axa von 9,7 Prozent. Der Versicherungskonzern stärkt sein Schaden- und Unfallgeschäft mit dem Kauf der XL Group für 15,3 Milliarden Dollar, entsprechend einer Prämie von über 30 Prozent auf den letzten Kurs. Allianz gewannen 2,1 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Sehr fest - Nicht belastet zeigte sich die Siemens-Aktie von den Entwicklungen um Healthineers. Die Medizintechnik-Tochter geht zwei Wochen vor Ostern an die Börse und das etwas abgespeckter und billiger als zunächst vermutet. Die Siemens-Aktie gewann 1 Prozent. Kräftig erholt zeigten sich RWE (+6 Prozent) und Eon (+4,4 Prozent). Im Handel war von einer technischen Gegenbewegung die Rede. Positiv kam der neue Ausblick von Siltronic an, der Kurs zog um 7,6 Prozent an. Dialog Semiconductor gewannen 7,1 Prozent. Händler verwiesen auf Aussagen in der Zeitung "Euro am Sonntag". Demnach erwartet der Halbleiterhersteller, dass er auch in den kommenden beiden Jahren weiter Zulieferer für Apples iPhones sein wird.

XETRA-NACHBÖRSE

Laut einem Händler liefen deutsche Aktien mit der Rally an der Wall Street nach oben. Deutsche Euroshop wurden 2,7 Prozent fester gestellt nach Vorlage von Geschäftszahlen (s.u.). VW wurden 1,3 Prozent fester getaxt. Der Autobauer steckt in den kommenden Jahren Milliardenbeträge in die Entwicklung neuer Mobilitätsangebote und setzt dabei besonders auf Städtepartnerschaften.

USA / WALL STREET

Fest - Wie schon zum Vorwochenschluss zu beobachten, wurden belastende Nachrichten ausgeblendet. Etwas Rückwind kam von positiven Konjunkturdaten der US-Dienstleister. Allein Boeing und Caterpillar standen mit Aufschlägen von 2,6 bzw. 3,2 Prozent für fast 100-Dow-Punkte. Doch so richtig schlüssige Argumente für die im Sitzungsverlauf ins Plus gedrehten Kursen waren eher rar. Denn die Befürchtungen über einen möglichen Handelskrieg zwischen den USA und den wichtigsten Partnern ließen kaum nach. Einige Stimmen im Handel sprachen allerdings von einer "Politshow" Trumps, die man nicht zu ernst nehmen sollte. Für Qualcomm ging es um 1,1 Prozent nach unten, Broadcom verloren 1,6 Prozent. Die US-Regierung hatte den Halbleiterkonzern Qualcomm angewiesen, seine für Dienstag angesetzte HV um 30 Tage zu verschieben. Washington braucht mehr Zeit, um das 117 Milliarden Dollar schwere Übernahmeangebot des Konkurrenten Broadcom für Qualcomm zu prüfen. XL Group haussierten um 29,1 Prozent nach dem Übernahmegebot von Axa. Dermira brachen um 65,9 Prozent ein. Ein Präparat des Pharmakonzerns verfehlte wichtige Studienziele.

Mit dem aufkeimenden Optimismus am Aktienmarkt drehten die Rentennotierungen ins Minus. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg um zwei Basispunkte auf 2,88 Prozent.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mo, 17.12 Uhr EUR/USD 1,2345 +0,1% 1,2335 1,2330 EUR/JPY 131,06 +0,0% 131,00 130,56 EUR/CHF 1,1601 +0,0% 1,1596 1,1581 GBP/EUR 1,1210 -0,0% 1,1225 1,1254 USD/JPY 106,17 -0,0% 106,22 105,89 GBP/USD 1,3838 -0,1% 1,3847 1,3875 Bitcoin BTC/USD 11.377,70 -2,1% 11.620,10 11.544,50

Der Euro verteidigte sein zuletzt erhöhtes Niveau zum Dollar. Zwar lieferte die Parlamentswahl in Italien einige Sorgenfalten, andererseits kam die Regierungsbildung in Deutschland voran. Der Euro lag im späten Handel mit 1,2332 Dollar in etwa auf dem Niveau vom späten Freitagabend. Für den Kurs des Euro zum Dollar sei der Protektionismus der USA wichtiger als die politischen Ereignisse in Europa, so die Auffassung von Analysten. Der Preis für "Make America Great Again" sei eine Abwertung des Dollar von bislang 13 Prozent, so die Societe Generale und fügte hinzu, dass der Dollar noch weiter zurückfallen werde, wenn US-Präsident Trump in dieser Woche das geplante Zollgesetz unterschreiben sollte.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 62,70 62,57 +0,2% 0,13 +3,8% Brent/ICE 65,67 65,54 +0,2% 0,13 -0,3%

Die Ölpreise verbuchten den höchsten Preisanstieg seit rund drei Wochen. Meldungen aus Libyen, wonach sich die Produktion des Landes um 380.000 Barrel pro Tag reduziert habe, trieben die Preise - ebenso die übergeordnete Dollarschwäche. Darüber hinaus gab es Berichte über einen deutlichen Lagerabbau in den USA. WTI stieg um 2,2 Prozent auf 62,57 Dollar. Für Brent wurden 65,54 Dollar aufgerufen - ein Aufschlag von 1,8 Prozent.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.323,14 1.320,11 +0,2% +3,03 +1,6% Silber (Spot) 16,46 16,43 +0,2% +0,03 -2,8% Platin (Spot) 964,95 961,50 +0,4% +3,45 +3,8% Kupfer-Future 3,13 3,11 +0,8% +0,02 -5,2%

