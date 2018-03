Strafzölle für Autos? US-Präsident Donald Trump liefert pünktlich zum Auftakt des Genfer Autosalons ein neues großes Thema.

Die Strafzoll-Drohungen von US-Präsident Donald Trump lassen nun auch die europäische Autoindustrie gespannt über den Atlantik blicken. Zum Auftakt des Genfer Autosalons in dieser Woche dürfte der Schlagabtausch zwischen Washington und der Europäischen Union zum nächsten großen Thema für die von Diesel-Skandal und Fahrverbots-Debatte erschütterte Branche werden. Von Dienstag an trifft sich die Fachwelt in der Schweiz, für Besucher öffnet die erste europäische Autoschau des Jahres am Donnerstag.

Nach jahrelangen Bemühungen um den Abbau von Zollschranken schere eine Nation jetzt aus, sagte VW-Konzernchef Matthias Müller am Montagabend in Genf mit Blick auf die USA. "Das ist für uns auch sehr überraschend. Jetzt muss man schauen, wie sie sich konkret verhalten." Für Schlussfolgerungen sei es noch zu früh. "Wir müssen das dann in aller Gelassenheit bewerten und dann entscheiden."

Trump hatte zunächst Strafzölle auf Stahl und Aluminium angekündigt und dann am Wochenende nachgelegt und Europäern mit Strafabgaben für Import-Autos gedroht, sollten sie ihrerseits US-Produkte mit ...

