FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
YUHUA ENERGY HLD.-0,00125 S8SA KYG9880X1300
AB/FROM ONWARDS 06.03.2018 08:01 CET
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
YUHUA ENERGY HLD.-0,00125 S8SA KYG9880X1300
AB/FROM ONWARDS 06.03.2018 08:01 CET