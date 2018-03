In den letzten sechs Wochen befanden sich die Aktienmärkte trotz einer zwischengeschalteten Erholung übergeordnet im Rückwärtsgang. Besonders Automobilwerte waren ein sehr beliebtes Thema in den Nachrichten, kaum ein Tag verging ohne eine Schlagzeile. Jetzt aber beginnt für die Automobilindustrie ein tendenziell schöneres Kapitel, der Genfer Autosalon. Hier werden zukunftsträchtige Konzepte vorgestellt und neue Modelle präsentiert, die einen auffällig weiten Bogen um das Thema "Diesel" machen.

Daher lohnt auch mal wieder ein Blick auf die jüngste Kursentwicklung einiger Fahrzeughersteller - in diesem Fall auf Daimler. Ein Wertverlust von über fünfzehn Prozent schlägt sich seit den Jahreshochs in der Aktie nieder und drückte das Papier auf eine wichtige Unterstützung aus September 2017 bei rund 66,00 Euro abwärts. Am Montag aber konnte in diesem Bereich eine ausgeprägte Gegenreaktion der Käufer einsetzen und hob die Notierungen ...

