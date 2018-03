Goldbach erzielt Rekordergebnis im Geschäftsjahr 2017 INDEX-MONITOR COVESTRO ERSETZT PROSIEBENSAT.1 MEDIA IM DAX AROUNDTOWN UND ROCKET INTERNET KOMMEN IN MDAXSÜDZUCKER UND STEINHOFF RAUSAUMANN UND ISRA VISION ERSETZEN IM TECDAX GFT UND ADVA OPTICAL ALVAllianz erwartet stabile Wachstumsraten für Deutschland-Geschäft, Interview mit Finanzvorstand Burkhard Keese BYW6Vorabzahlen 2017: BayWa steigert EBIT in 2017 und will Dividende erhöhen DEQ (VB +1,6%) Deutsche Euroshop schließt 2017 besser ab als angekündigt EVK (VB +0,9%) Evonik - 2017 Umsatz 14,419 Mrd (Prog 14,416) , net ber 1,01 Mrd (Prog 1,003) , EBIT ber 1,49 Mrd (Prog 1,531) , Div 1,15 (Prog 1,15) MDG1Medigene stärkt Patentportfolio mit europäischem Patent für...

