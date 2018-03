FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat LafargeHolcim nach Zahlen zum vierten Quartal von "Verkaufen" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 50,00 auf 56,50 Franken angehoben. Milliardenschwere Wertberichtigungen hätten zwar das Jahresergebnis verhagelt, schrieb Analyst Matthias Volkert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Unternehmenskultur des französisch-schweizerischen Baustoffkonzerns habe sich aber eindeutig in die Schweizer Richtung bewegt. Gemeinsam mit dem Strategieplan 2022 erscheine eine operative Verbesserung nun möglich. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognosen (EPS) für 2018 und 2019./edh/la

Datum der Analyse: 05.03.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN CH0012214059

AXC0063 2018-03-06/08:31