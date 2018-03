SEATTLE (IT-Times) - Wird es bald die Bank of Amazon geben? Zumindest Medienberichte aus den USA deuten darauf hin, dass Amazon seinen Kunden bald ein Bankkonto anbieten könnte. Hierfür soll sich Amazon.com bereits in Gesprächen mit JP Morgan Chase & Co sowie Capital One Financial Corp befinden, berichtet...

Den vollständigen Artikel lesen ...