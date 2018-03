FRANKFURT (Dow Jones)--BMW hat den CO2-Ausstoß der Neuwagenflotte in Europa im vergangenen Jahr leicht gesenkt, das in drei Jahren zu erreichende Ziel ist aber weiterhin in der Ferne. Im vergangenen Jahr sank der durchschnittliche CO2-Ausstoß auf 122 von 124 Gramm pro Kilometer im Jahr davor, wie die BMW Group mitteilte. Der Münchener Hersteller begründet den erneuten Rückgang mit dem steigenden Angebot an elektrifizierten Autos.

Vergangenes Jahr verkaufte der DAX-Konzern mehr als 100.000 elektrifizierte Fahrzeuge. Bei den Neuzulassungen voll- und teilelektrifizierter Fahrzeuge ist BMW eigenen Angaben zufolge mit einem Anteil von 21 Prozent führender Anbieter in Europa. Seit 1995 habe der Autokonzern den durchschnittlichen CO2-Ausstoß um über 42 Prozent verringert.

Ab 2021 dürfen neue Autos in Europa nicht mehr als 95 Gramm pro Kilometer ausstoßen. Für jedes Gramm darüber müssen Hersteller Strafe je verkauftem Fahrzeug zahlen, für jeden Hersteller gelten individuelle Ziele.

Vollelektrisierte Autos stoßen zumindest im Betrieb im Gegensatz zum Diesel und Benziner kein CO2 aus. Da deren Absatz aber noch relativ gering ist, entfaltet sich die positive Wirkung auf die CO2-Bilanz erst in den kommenden Jahren. Zudem sorgen die Nachfrage nach großen und schwereren SUVs, die mehr Sprit verbrauchen, und die immer weiter sinkenden Dieselverkäufe dafür, dass die CO2-Ziele schwieriger zu erreichen sein werden - sofern sich dieser Trend fortsetzt.

BMW kündigte unterdessen auch an, den im vergangenen Jahr auf der IAA in Frankfurt präsentierten iVision Dynamics als BMW i4 in München zu bauen.

Kontakt zum Autor: markus.klausen@wsj.com

DJG/kla/brb

(END) Dow Jones Newswires

March 06, 2018 02:04 ET (07:04 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.