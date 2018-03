Der Handels- und Dienstleistungskonzern BayWa AG (ISIN: DE0005194062) will seinen Aktionären eine Dividende in Höhe von 0,90 Euro ausschütten. Im Vergleich zum Vorjahr (0,85 Euro) ist dies eine Steigerung um fünf Cent oder knapp sechs Prozent. Auf Basis des aktuellen Börsenkurses von 29,90 Euro entspricht dies einer Dividendenrendite von 3,01 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 5. Juni 2018 in München ...

