Berlin (pts011/06.03.2018/08:15) - "Die Protestierenden gehen seit einer Woche im gesamten Iran auf die Straßen. Sie kämpfen friedlich gegen ein Regime, das seinen Anspruch auf religiöse Weltherrschaft mit weltweiten Terrorakten und Hegemonialkriegen in Syrien, im Irak, Libanon und Jemen ohne Rücksicht auf Verluste durchzusetzen bereit ist. Bei den Demonstrationen wird regelmäßig skandiert: "Weder Gaza noch Libanon! Ich gebe mein Leben für Iran!" Die islamische Republik gibt Milliardenbeträge für den Bau von Atomraketen aus. Ebenso finanziert es großzügig die Hamas und weitere antisemitische Terrorgruppen sowie international Holocaustleugnungspropaganda im Zuge seines erklärten Ziels, Israel zu vernichten. Deutschland gehört zu den wichtigsten Wirtschaftspartnern des Regimes, daraus entsteht eine menschenrechtliche Verantwortung gegenüber den auf den Straßen Irans gegen Unterdrückung und für universelle Rechte wie Freiheit, Gleichheit und Demokratie kämpfenden Menschen. Es darf sich dabei nicht bloß wie bisher um Lippenbekenntnisse handeln, sondern um praktische Unterstützung: Das Appeasement und die Wirtschaftsbeziehungen müssen umgehend beendet werden." (Kazem Moussavi) Lesen Sie das vollständige Kommentar auf PRIKK > http://bit.ly/2FpqAiJ Über den Autor: Dr. Kazem Moussavi, Sprecher der Green Party of Iran und Herausgeber von IRAN APPEASEMENT MONITOR PRIKK.WORLD ist eine europäische Alternative zu Facebook, die dem User kostenlos anbietet: Blogs, Social Media, Marktplatz, Jobplattform, Crowdfunding und tagesaktuelle News. Jeder User hat einen kostenlosen Blog auf PRIKK, der in der Rubrik "Meinungen" der in den tagesaktuellen Nachrichten von PRIKK ausgespielt wird. Die Kommentare drücken nicht die Haltung von PRIKK aus. Mehr über PRIKK > http://www.prikk.world Auf PRIKK gilt: Im Zweifel für die Meinungsfreiheit. Sie wollen mehr aktuelle Kommentare auf PRIKK lesen > https://www.prikk.world/meinungen/user-blog (Ende) Aussender: PRIKK GmbH Ansprechpartner: Naftali Neugebauer E-Mail: naftali.neugebauer@prikk.world Website: www.prikk.world Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180306011

