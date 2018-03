Mitte Dezember, in unserer letzten Ausgabe 2017, sprachen wir erstmals sieben Neuempfehlungen gleichzeitig aus. Die Idee hinter unserer optimistischen Aktion war, dass wir uns für eine Jahresanfangsrallye positionieren wollten. Für gewöhnlich ist das erste Quartal eines der besseren bei den Rohstoffaktien. Doch trotz eines verbesserten Preisumfeldes für nahezu jedes Metall, egal ob Edel- oder Industriemetall, konnten die Aktien nicht performen. Da sage nochmal einer, dass die Vergangenheit ein Indikator für die Zukunft sei. Denn in den vergangenen Jahren konnten wir regelmäßig einen Preissprung bei den Rohstoffaktien ab Mitte Dezember, also im Anschluss an die Tax-Loss-Saison, beobachten. Warum diese "Rallye" bisher 2018 ausgeblieben ist, ist uns zugegeben ein kleines Rätsel. Wir weigern uns jedoch zu glauben, dass dies alleine mit dem abgewanderten Investoreninteresse in den Marihuana- oder Kryptowährungssektor zu tun hat.

Zu viel Ablenkung

Andere Faktoren sind sicherlich ebenfalls zu berücksichtigen. So läuft der Dow Jones nach seiner Korrektur erneut wie an der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...