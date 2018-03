DAX - Volatiler Wochenbeginn (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: AufwärtsRückblick:Der Deutsche Aktienindex ging am Montag nach Handelsbeginn mächtig in die Knie. Doch die Bullen kauften diese Kursdelle direkt wieder hoch. Im weiteren Handelsverlauf blieben die Bullen am Ball und konnten den DAX wieder souverän über die 12.000 Punkte-Marke führen. Nach einem Tief bei 11.731 Punkten ist das schon eine starke Leistung. Geschlossen hat der Index dann sogar bei 12.155 Punkten. Geht es nun weiter nach oben?Charttechnischer Ausblick (Stand: 8.20 Uhr):Kurz nach Eröffnung notiert der DAX bei rund 12.200 Punkten. Kann der Index dieses Kursniveau halten, dann könnte ein Anstieg bis ca. 12.328 Punkten erfolgen. An diesem horizontalen Widerstand...

