NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Evonik nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Die Ergebnisse des Spezialchemiekonzerns für das vierte Quartal seien schwächer ausgefallen als erwartet, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Der Ausblick impliziere in Bezug auf die Markterwartungen an den Free Cashflow deutliche Rückschlagsrisiken./ag/ajx

Datum der Analyse: 06.03.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000EVNK013

AXC0074 2018-03-06/08:58