DGAP-Media / 2018-03-06 / 08:30 *Ressourcenschätzung um 33 % erhöht - Abnahmevereinbarung mit einem Branchenplayer in Aussicht!* Unser Top Pick Bruin Point Helium (WKN A2JSJT) [1], vermeldete soeben sensationelle News. Dem Unternehmen ist es gelungen die Ressourcenschätzung um 33 % zu steigern. Zudem bereit man bereits die erste Bohrung vor. Wir erwarten in den kommenden Wochen den Einstieg eines strategischen Partners sowie eine Abnahmevereinbarung mit einem Branchenplayer. Spätestens dann sollten Aktienkurse unterhalb von 1,00 EUR der Vergangenheit angehören. Verpassen Sie es nicht sich rechtzeitig zu positionieren. Die Ölgesellschaft (American Oil & Gas - siehe Chart) des Chairman David Sidoo, wurde für mehr als 600 Mio. Dollar übernommen, aktuell ist Herr Sidoo zudem CEO des Lithium Highflyers Advantage Lithium (WKN A2AQ6C) [2], welcher ein Joint Venture mit Branchenplayer Orocobre (WKN A0M61S) [3] betreibt. Das Unternehmen erhöht die aussichtsreiche Ressourcenschätzung auf Manning Canyon basierend auf den tektonischen Ergebnissen in Manning Canyon lieferte Gustavson Associated eine probabilistische Ressourcenanalyse hinsichtlich dieses Horizonts (Tabelle 1). *Die Ergebnisse dieser führten zu einem 33prozentigen Anstieg der aussichtsreichen Heliumressourcenschätzung auf Manning Canyon.* *Erste Bohrstelle* Durch Interpretation des Phase 2 seismischen Programms hat das Unternehmen seine erste Bohrstelle abgegrenzt. Bruin Points Team hat ein untertägiges Modell des Projekts erstellt. Die Stelle der geplanten Bohrung wird im südwestlichen Bereich des Projekts liegen entgegen dem Abtauchen der großen Verwerfungsstruktur, die in Phase 1 identifiziert wurde und die in Phase 2 identifizierte wiederholte Abfolge von Manning Canyon kreuzt. *Zukünftige Arbeiten* Das Unternehmen wird jetzt den Genehmigungsprozess für die Bohrstelle beginnen und die ersten Schritte zur Einrichtung Federal Units auf dem Projekt unternehmen. (In Utah sind bundesstaatliche Explorationseinheiten vorgeschrieben und werden zusammengestellt, um nach konventionellen und/oder unkonventionellen Ressourcen zu explorieren). *David Sidoo sagte: * "Dies ist eine sehr produktive Zeit für das Unternehmen gewesen, hervorgehoben durch die Durchführung unseres Phase 2 seismischen Programms und der Abgrenzung unserer ersten Bohrstelle." "Bruin Point hat einen raschen Fortschritt erlebt hinsichtlich ihres Explorationsplans. Dabei war das Unternehmen in der Lage seine Arbeiten zu straffen, um den maximalen Shareholder-Value zu bieten. Die Entwicklung des Projekts geht mit einer beeindruckenden Rate weiter und das Management konzentriert sich weiterhin darauf, dieses Projekt eines Tages zur Produktion zu bringen. Außerdem bewertet das Team der Bruin Point zurzeit eine Anzahl von Gelegenheiten zur Akquisition erstklassiger nordamerikanischer Helium-Assets, um unser Ziel zu erreichen, ein global signifikanter Heliumproduzent zu werden." Sidoo sagte weiter: "Unsere Entwicklungszeitlinie zur möglichen Produktion und Akquisitionsstrategie kommt zu einer für die Heliumbranche wichtigen Zeit. Der Markt ist weiterhin schwach bei einer starken Abhängigkeit von paar Mega-Quellen. Rund 75% des weltweit verbrauchten Heliums wird an drei Stellen produziert: Ras Laffan Industrial City in Quatar, ExxonMobil in Wyoming, USA und Heliumraffinierungsanlagen in Zusammenhang mit der BLM-Pipeline. Dies in Verbindung mit geopolitischen Problemen, besonders das Quatar-Embargo im Sommer und die Erschöpfung des BLM-Speichers, der bis 2021 geschlossen wird, schaffen einen vollständig neuen Ausblick auf das Heliumgeschäft. Die Branche bemüht sich, neue weltweit neue Kapazitäten zur Produktion zu bringen." *Signifikante Heliumressourcen auch in Nachbargebieten* Dass sich Bruin Point Helium (WKN A2JSJT) [1] mit Carbon County eines der Top Helium Abbaugebiete weltweit gesichert hat, zeigen unter anderem auch strategische Helium Regierungsreserven, die von den US Behörden in den Nachbargebieten ausgewiesen wurden. Zudem sind einige der größten Heliumförderer direkt neben dem Gebiet der Bruin Point Helium (WKN A2JSJT) [1] zu finden. Einige Beispiele hierfür sind ConocoPhillips Company (Marktkapitalisierung: 66,0 Milliarden USD) oder auch Anadarko Petroleum Corporation (Marktkapitalisierung: 30,1 Milliarden USD) Mit einer Marktkapitalisierung von gerade mal 15 Mio. CAD ist die Bruin Point Helium (WKN A2JSJT) [1] unserer Meinung nach extrem unterbewertet. Durch das erfahrene Management Team und den vorab schon hervorragenden Seismischen Daten, hat die Bruin Point Helium (WKN A2JSJT) [1] beste Voraussetzungen für weitere Explorationsarbeiten geschaffen. Zudem rückt das Carbon County Gebiet auch in den Fokus der benachbarten Big Player. Daher erwarten wir in den kommenden Wochen und Monaten einen deutlichen Kursanstieg. *Unsere kürzliche Erstempfehlung* *Kursziel mittelfristig 1,50 EUR Kursziel langfristig 2,50 EUR* *Gigantisches Heliumprojekt - die nächste Übernahmestory des Top-Managements?* Mit unserer kürzlichen Erstempfehlung (LINK) [4] Advantage Lithium (WKN A2AQ6C) [2] konnten Anleger bis zu % 145 einstreichen innerhalb weniger Wochen und Monate einstreichen. Wir sind stets auf der Suche nach neuen, aussichtsreichen Unternehmen, mit hoher Insiderbeteiligung, einem erfahrenen Managementteam und erstklassigen Projekten. Hierbei sind wir auf das Unternehmen Bruin Point Helium (WKN A2JSJT) [1] gestoßen, hinter dem das erfolgreiche Management von Advantage Lithium. Helium ist ein äußerst exotischer, als auch knapper Rohstoff, der laut Analysten in den kommenden Jahren ähnlich knapp werden dürfte wie die aktuellen Highflyer Lithium und Kobalt. Unsere heutige Erstempfehlung, Bruin Point Helium (WKN A2JSJT) [1] ist er seit wenigen Tagen börsennotiert und hat lediglich 38 Mio. ausstehende Aktien. Die Insiderbeteiligung (23 Mio. Aktien - 3 Jahre gesperrt vom Börsenhandel) ist derart groß, dass sich lediglich 1,5 Mio. Aktien im freien Umlauf (Freefloat) befinden. So eine einzigartige Struktur an wenig ausstehenden Aktien und einer so überwältigenden Insiderbeteiligung ist ein Garant für eine schnelle Kurssteigerung und nur äußerst selten vorzufinden. Bruin Point Helium (WKN A2JSJT) [1] ist erst seit wenigen Tagen an der Börse handelbar und daher noch ein echter Geheimtipp. Dem Unternehmen gelang es vor Kurzem ein riesiges Helium Projekt in den USA zu erwerben, welches bereits Helium Reserven vorzuweisen hat. Mittels eines 3 Mio. CAD schweren Explorationsprogramms soll das aussichtsreiche Projekt in großen Schritten in Richtung Produktion vorangetrieben werden. In unserer heutigen Erstempfehlung wollen wir Ihnen das Unternehmen und den Rohstoff Helium ausführlich vorstellen. Darüber hinaus anhand von Fakten aufzeigen, weshalb wir uns so sicher sind, dass Bruin Point Helium (WKN A2JSJT) [1] unser nächster Top-Pick mit der Chance auf mehrere Hundert Prozent Kurssteigerung ist. Die letzte Ölgesellschaft (American Oil & Gas - siehe Chart) des Chairman David Sidoo, wurde für mehr als 600 Mio. Dollar übernommen, aktuell ist Herr Sidoo zudem CEO des Lithium Highflyers Advantage Lithium (WKN A2AQ6C) [2], welcher ein Joint Venture mit Branchenplayer Orocobre (WKN A0M61S) [3] betreibt. Wie Sie sehen können, sind bei Bruin Point Helium (WKN A2JSJT) [1] absolute Profis am Werk, welche nur in streng ausgesuchte Rohstoffprojekte investieren und auf einige sensationelle Investments mit mehreren 1.000 % zurückblicken können! Aktuell werden vergleichbare Projekte nicht unter 100 Mio. CAD bewertet. Wir sind der Ansicht, dass die momentane Börsenbewertung von 30 Mio. CAD keine faire Bewertung für Bruin Point Helium (WKN A2JSJT) [1] darstellt. Daher erwarten wir in den kommenden Wochen und Monaten einen kontinuierlichen Kursanstieg. Verpassen Sie es nicht, sich rechtzeitig bei der nächsten Erfolgsstory des grandiosen Managementteams zu positionieren! Unsere letzte Lithiumempfehlung Advantage Lithium (WKN A2AQ6C) [2] hat gezeigt, wie wichtig es ist, frühzeitig eine erste Position aufzubauen, um bestmöglich von einem Kursanstieg zu partizipieren. *Ein Blick auf das Bruin Point Helium-Projekt* Bruin Point Helium (WKN A2JSJT) [1] besitzt ein Heliumprojekt in der Nähe Carbon County, Utah in den USA. Die 2015 abgeschlossenen zehnjährigen Mietverträge über 12 Bundeslizenzen erstrecken sich über fast 18.000 Acres. Das Projekt verfügt über eine sehr hohe Heliumkonzentration von 1 bis 1,5 Prozent Helium. Zum Vergleich, das zweitgrößte Förderland der Welt nach den USA, Katar, kann sich nur über einen Gehalt von 0,05 Prozent Helium freuen. Die Heliumquelle, wie sie Bruin Point Helium (WKN A2JSJT) [1] in Utah besitzt, punktet also mit besonderen Qualitäten. Das Helium wurde vom Grundwasser transportiert und konnte sich in porösen geologischen Formationen wie beispielsweise Sandstein anreichern. Die Gesellschaft wird das flüssige Gas in Containern auf Lastwagen transportieren können, sodass eine Pipeline überflüssig ist. Ein weiterer Pluspunkt ist, dass sich das Projekt von Bruin Point Helium nahe der wichtigsten Infrastruktur für den Transport und die Verarbeitung von Helium befindet. Denn in dieser Gegend lagern auch die großen Heliumreserven der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika. Eine neue Aufbereitungsanlage zur Trennung von Helium aus anderen Gasen wurde 2013 in Carbon County, Utah, angekündigt. Diese Anlage ist für die

