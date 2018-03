3rd Industry 4.0 Conference, Tech Talk, Medical Plastics Connect, CMF Inspiration for Design x Innovation

Die Entwicklung von Kunststoff- und Kautschuktechnologien hat in den letzten Jahren wahre Quantensprünge gemacht. CHINAPLAS bietet als führende Fachmesse eine globale technologieorientierte Plattform für diese Sektoren. Neben 4.000 renommierten Ausstellern, die ihre hochwertigen Produkte und Services auf der CHINAPLAS 2018 präsentieren, hat der Veranstalter Adsale Exhibition Services Ltd. mehrere spannende, parallel stattfindende Events geplant. Dazu gehören "3rd Industry 4.0 Conference", "Tech Talk", "Medical Plastics Connect" und "CMF Inspiration for Design x Innovation". Experten aus aller Welt versammeln sich diesen April in Shanghai, um Markttrends zu analysieren und innovative Technologien vorzustellen.

3rd Industry 4.0 Conference

Industrie 4.0-Lösungen ermöglichen den geschäftlichen Wandel. CHINAPLAS begann vor zwei Jahren mit einer Konferenz zu diesem Thema und erhielt begeistertes Feedback. Mit voller Unterstützung durch den Verband deutscher Maschinenbau und Anlagenbau (VDMA) findet die Fortsetzung, die "3rdIndustry 4.0 Conference", auf der CHINAPLAS 2018 statt. Die Teilnehmer können sich auf zahlreiche Fallstudien zum Thema "Produktionsstätte Industrie 4.0" und ausführliche Anwendungsdiskussionen freuen. Anerkannte und bewährte Verfahrensweisen aus Deutschland inspirieren Besucher, den Sprung ins Industriezeitalter 4.0 zu wagen. Zurzeit haben Arburg, EREMA, KUKA, KraussMaffei, Wittmann Battenfeld und andere bekannte Unternehmen ihre Teilnahme als Gastredner zugesagt.

Tech Talk

Der Veranstalter hat letztes Jahr den "Tech Talk" als Bereicherung des technischen Inhalts der CHINAPLAS eingeführt und so eine Plattform geschaffen, auf der internationale Aussteller ihre innovativen Produkte vorstellen können. Im "Tech Talk" werden verschiedenste Themen angesprochen, wie beispielsweise:

Smart Manufacturing: Automatisierung/Robotertechnik, Mikrospritzguss, Digitalisierung, 3D-Druck usw.

Innovative Werkstoffe: Leichtbau, Micro-Foaming, multifunktional, UV-beständig, antibakteriell usw.

Grüne Lösungen: biologisch abbaubare Materialien, lösungsmittelfreie Materialen, Energieeinsparungen, Recycling usw.

Medical Plastics Connect

"Medical Plastics Connect" bezeichnet eine Reihe von Aktivitäten, um Besuchern zukunftsweisende und praktische Kunststofflösungen für den medizinischen Einsatz in Form von offenen Foren, Leitfäden, Pop-up-Kiosken und Führungen zu präsentieren. Internationale Experten teilen ihr wertvolles Wissen über brandaktuelle Themen wie sterilisationsbeständige Materialien, Verbundstoffe für Pharmaverpackungen, medizinische TPU- und PEEK-Harze, Lösungen für Präzisionsschläuche usw.

CMF Inspiration for Design x Innovation

Produktdesign rückt immer stärker in den Fokus der Verbraucher. Farbe, Material und Finish (CMF) sind entscheidende Aspekte des Produktdesigns und haben einen direkten Einfluss auf die Produkterfahrungen. Gutes CMF-Design unterstreicht das positive Produktimage und ist unerlässlich für den Aufbau einer erfolgreichen Marke.

"CMF Inspiration for Design x Innovation" umfasst eine "CMF Inspiration Wall" und ein "CMF Design Forum". Weltweit führende Anbieter von Kunststofftechnologie und Meister des CMF-Designs sprechen über Produktinnovationen und aktuelle Markttrends.

CHINAPLAS 2018 indet vom 24. bis 27. April 2018 in Shanghai, VR China, statt. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Voranmeldung für die CHINAPLAS finden Sie unter www.ChinaplasOnline.com.

