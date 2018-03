B.R.A.I.N. Biotechnology Research And Information Network AG: Internationalisierung der Geschäfte - BRAIN AG gründet US-Tochterunternehmen zur Stärkung der Geschäftsentwicklung in Nordamerika

DGAP-News: B.R.A.I.N. Biotechnology Research And Information Network AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung B.R.A.I.N. Biotechnology Research And Information Network AG: Internationalisierung der Geschäfte - BRAIN AG gründet US-Tochterunternehmen zur Stärkung der Geschäftsentwicklung in Nordamerika 06.03.2018 / 09:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Internationalisierung der Geschäfte BRAIN AG gründet US-Tochterunternehmen zur Stärkung der Geschäftsentwicklung in Nordamerika

* Effektivere Adressierung von attraktiven Zielmärkten und verbesserte Kundennähe * Synergien mit der US-Präsenz der Tochtergesellschaft AnalytiCon Discovery LLC Zwingenberg, 6. März 2018

Zur effektiveren Adressierung der für die BRAIN-Gruppe bedeutenden Märkte in Nordamerika hat der deutsche Bioökonomie-Pionier BRAIN AG mit Sitz in Zwingenberg das US-amerikanische Tochterunternehmen B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network US LLC (kurz: BRAIN LLC) gegründet. Mit diesem strategischen Schritt wird die Internationalisierung der BRAIN-Geschäfte forciert, die Kundennähe verbessert und das Business Development der BRAIN-Gruppe mit einer US-Präsenz intensiviert. Zudem soll die Anbindung an internationale Forschungskooperationen, in die BRAIN teilweise bereits erfolgreich involviert ist, ausgebaut werden. Sitz der neu gegründeten BRAIN LLC ist Rockville, Maryland, bei Washington DC. Nach der Gründung und Eintragung im Register Marylands im Vormonat wird das Unternehmen nun operativ. Die BRAIN AG hält 100% der Anteile der BRAIN LLC.

In unmittelbarer Nachbarschaft zur BRAIN LLC befindet sich die US-Repräsentanz der BRAIN-Tochtergesellschaft Analyticon Discovery GmbH aus Potsdam. Die BRAIN-Gruppe verspricht sich Synergien und raschere Marktzugänge für die eigenen Produkt- und Prozessentwicklungen durch die Zusammenarbeit der beiden US-Niederlassungen.

Mit dem Ziel, die Geschäftsentwicklung und den Marktzugang für BRAIN-Innovationen auszubauen, hat die BRAIN AG seit Beginn des Geschäftsjahres 2017/18 eine Reihe von strategischen Maßnahmen ergriffen. Dr. Jürgen Eck, CEO der BRAIN AG, sagt hierzu: "Die Gründung der BRAIN LLC im US-Bundesstaat Maryland zielt darauf ab, die Internationalisierung unserer Geschäftsentwicklung weiter voranzutreiben. Um unsere Produkt- und Prozessinnovationen im bedeutenden Zukunftsmarkt Bioökonomie zukünftig effektiver international vermarkten zu können, sind direkte Marktzugänge von großer Bedeutung. Hierzu tragen auch unsere M&A-Strategie und die Vorbereitung von produkt-spezifischen Ausgründungen bei, um unser produktgetriebenes Geschäftssegment BioIndustrial zu stärken."

Die BRAIN AG und die Analyticon Discovery GmbH sind bereits Partner in wichtigen Produktentwicklungen der BRAIN-Unternehmensgruppe wie dem DOLCE-Programm zur Entwicklung von biologischen Zuckersatzstoffen und Süßkraftverstärkern. Als Entwicklungspartner in diesem Programm wurden bereits mehrere US-Unternehmen gewonnen.

Auch in anderen Entwicklungsprogrammen auf Grundlage naturbasierter Wirkstoffe für unterschiedliche Zielindustrien arbeiten BRAIN und Analyticon Discovery eng zusammen. Neben der anvisierten Zuckerreduktion in Lebensmitteln gilt dies auch mit Blick auf die Reduktion von Salz und Fett in Speisen und Getränken sowie Naturstoffe, die Schadkeime und ein Verderben von Lebensmitteln vermeiden. Hierzu zählt z.B. das Entwicklungsprogramm PerillicActive für Naturwirkstoffe auf Basis fermentierten Orangenöls.

Über BRAIN

Die B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG (BRAIN AG; ISIN DE0005203947 / WKN 520394) gehört in Europa zu den technologisch führenden Unternehmen auf dem Gebiet der industriellen Biotechnologie, der Kerndisziplin der Bioökonomie. So identifiziert BRAIN bislang unerschlossene, leistungsfähige Enzyme, mikrobielle Produzenten-Organismen oder Naturstoffe aus komplexen biologischen Systemen, um diese industriell nutzbar zu machen. Aus diesem "Werkzeugkasten der Natur" entwickelte innovative Lösungen und Produkte werden bereits erfolgreich in der Chemie sowie in der Kosmetik- und Nahrungsmittelindustrie eingesetzt. Das Geschäftsmodell der BRAIN steht heute auf zwei Säulen: "BioScience" und "BioIndustrial". Die Säule "BioScience" umfasst das zumeist auf exklusiver Basis abgeschlossene Kollaborationsgeschäft der BRAIN AG mit Industriepartnern. Die zweite Säule "BioIndustrial" umfasst die Entwicklung und Vermarktung von eigenen Produkten und aktiven Produktkomponenten der BRAIN. Weitere Informationen finden Sie unter www.brain-biotech.de.

