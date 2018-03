FRANKFURT (Dow Jones)--Der März-Kontrakt des DAX-Futures steigt am Dienstag um 8.30 Uhr um 87,5 auf 12.250 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.252,5 und das Tagestief bei 12.181 Punkten. Umgesetzt wurden 4.337 Kontrakte. Damit setzt der Future die am Montagnachmittag eingesetzte Erholung fort. Die Anleger hoffen, dass die von US-Präsident Donald Trump angekündigten Strafzölle wenn überhaupt nur in abgeschwächter Form umgesetzt werden. Mit dem Anstieg über die Marke von 12.200 Punkte eröffne sich Anschlusspotenzial bis auf 12.400 für den Future, heißt es.

March 06, 2018 02:32 ET (07:32 GMT)

