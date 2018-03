Das war einmal ein Comeback, das der DAX am Montag aufs Parkett gezaubert hat. Wollte man am Morgen bei Kursen um 11.730 Punkte noch die Flinte ins Korn werfen, sah man am Nachmittag das eine oder andere Grinsen in den Gesichtern der Anleger. Mit Unterstützung der Wall Street eroberte der deutsche Leitindex die 12.000-Punkte-Marke zurück - heute dürfte der Markt die Erholung fortsetzen und mit einem Aufwärts-Gap eröffnen.

