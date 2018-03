Niederweningen - Der Industriekonzern Bucher Industries hat im Geschäftsjahr 2017 von den verbesserten Rahmenbedingungen in der Landwirtschaft profitiert und Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert. Für den Gewinnanstieg mach das Unternehmen nebst dem klar höheren Umsatz insbesondere optimierte Strukturen verantwortlich. Die Aktionäre sollen von einer höheren Dividende profitieren.

Der Umsatz erhöhte sich um rund 11% auf 2,65 Mrd CHF. Bereinigt um Währungs- und Akquisitionseffekte ergab sich ein Plus von 9,4%, bestätigte Bucher frühere Angaben. Der EBIT kletterte im Vergleich zum Vorjahr um einen Drittel auf 226 Mio CHF und die entsprechende Marge um 150 Basispunkte auf 8,6%. Die Hauptgründe für den Margenanstieg seien der höhere Umsatz sowie optimierte Strukturen, teilte der Landmaschinen-, Anlagen- und Fahrzeughersteller am Dienstag mit. Der Reingewinn zog um über 41% auf 168 Mio CHF an.

Entsprechend soll auch die Dividende um 30% auf 6,50 CHF je Aktie erhöht werden. Der Dividenden-Antrag berücksichtige eine kontinuierliche Dividendenpolitik, das Konzernergebnis sowie die Aussichten für das laufende Berichtsjahr, heisst es. Mit diesen Kennzahlen hat Bucher die bereits hohen Erwartungen der Analysten klar übertroffen.

Landtechnik-Geschäft erholt sich

Insgesamt war 2017 laut Bucher nach ...

