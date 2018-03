Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Berlin (pts014/06.03.2018/08:40) - "Zunächst fällt auf, dass viel von "wollen" die Rede ist. CDU, CSU und SPD wollen entbürokratisieren, wollen das Gemeinnützigkeitsrecht und das Stiftungsrecht verbessern, wollen Ehrenamtliche steuerlich entlasten. Wollen ist schon mal ein Anfang. Ob dies wirklich geschieht, steht noch auf einem zweiten Blatt. Wie das umgesetzt wird, auf einem Dritten. Nur an einer Stelle wird es einigermaßen verbindlich, dort heißt es: "Wir werden (das ehrenamtliche und bürgerschaftliche Engagement) herausgehoben in der Bundesregierung verankern und durch konkrete Maßnahmen unterstützen und stärken." Wie aus dem Konrad-Adenauer-Haus zu hören war, ist mit der herausgehobenen Verankerung eine Ehrenamtsstiftung gemeint." (Stefan Nährlich) Lesen Sie das vollständige Kommentar auf PRIKK > http://bit.ly/2FdKHB7 Über den Autor: Dr. Stefan Nährlich ist Geschäftsführer der Stiftung Aktive Bürgerschaft (Berlin). Die laufende Arbeit der Stiftung wird getragen durch Zuwendungen der genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken.

