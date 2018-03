Hamburg (ots) -



Rau und schön, traditionell und modern - viele vermeintliche Gegensätze beschreiben Hamburg als eine Stadt der Kontraste. Gemeinsam mit 77 Partnern bringt die Hamburg Tourismus GmbH diese besondere Atmosphäre nach Berlin auf die ITB, der führenden Fachmesse der Reiseindustrie. Mit dem Auftritt und einer begleitenden Kommunikationslinie betont Hamburg Werte wie Weltoffenheit, Gastfreundschaft und Toleranz.



Hamburg stellt auf der am Mittwoch beginnenden Internationalen Tourismusbörse (ITB) die Themen "Szene und Genuss" in den Mittelpunkt des kontrastreichen Messeauftritts. Gemeinsam mit der Hotelfachschule Hamburg setzt die HHT dafür auf eine Kooperation, die auf der ITB ihres gleichen sucht. 35 Studierende und Köche in der Ausbildung der Hotelfachschule Hamburg kümmern sich während der Messe um das leibliche Wohl der Gäste.



"Im hektischen Messealltag werden die Gäste am Hamburg-Stand die Atmosphäre einer urbanen Metropole gepaart mit professionellem, empathischem Service erleben können. Gemeinsam mit den 77 Partnern werden wir Gastfreundschaft mit Leidenschaft erlebbar machen", so Michael Otremba, Geschäftsführer der Hamburg Tourismus GmbH.



Abgerundet wird das Konzept durch passende Programminhalte am Messestand. Zum Hamburg Abend am Mittwoch werden die Gäste mit Genussinseln und einem gemütlichen unplugged Konzert in Wohnzimmer-Atmosphäre willkommen geheißen. Die Musik wird präsentiert vom Hamburger Startup SofaConcerts. Am Freitag lädt der Hamburg Airport die Airlinebranche zum traditionellen Klönschnack.



Insgesamt werden am Hamburg-Stand rund 6.000 Fachgespräche geführt. Mit 650 Quadratmetern auf zwei Ebenen ist der Messestand wieder zentraler Anlaufpunkt in der Norddeutschlandhalle. Zentrales Kommunikationselement ist eine 30 Quadratmeter große LED-Leinwand, über die emotionale Geschichten der Stadt und der Standpartner durch filmische Elemente erzählt werden. Das Hamburger Rundfahrtunternehmen Die Roten Doppeldecker sorgt im Hintergrund bereits seit mehr als drei Jahrzehnten für die Logistik und den einzigartigen Teamgeist am Hamburger Gemeinschaftstand.



