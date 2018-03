Nach vier Verlusttagen in Folgen haben beim DAX gestern mal wieder die Bullen das Ruder in die Hand genommen. Der deutsche Leitindex legte um 1,5 Prozent zu. Damit eroberte er nicht nur die 12.000 Punkte-Marke zurück, er schloss auch nur leicht unter 12.100 Punkten. Marktidee: RWERWE steckt immer noch in der Umbauphase. Sorgen macht unter anderem die Tochter Innogy. Nach einer Gewinnwarnung von Innogy rutschte auch die RWE-Aktie kräftig ab. Dabei fiel der Kurs unter wichtige charttechnische Marken. Gestern ging es für die RWE-Aktie deutlich nach oben. Das Papier war mit einem Plus von rund sechs Prozent größter Gewinner im DAX.