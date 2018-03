Der Wafer-Hersteller Siltronic will nach einem Gewinnsprung im vergangenen Jahr erstmals eine Dividende bezahlen. Der Gewinn je Aktie klettert von 40 Cent auf 6,18 Euro. Anleger bekommen 2,50 Euro. 2018 rechnet Siltronic mit einem weiteren deutlichen Ergebnisanstieg. Die Nachricht kommt gut an, die Aktie dreht zweistellig ins Plus. Erst im Januar hatten sie bei 145,40 Euro ein Rekordhoch erklommen. Seither war der Kurs im Sog des schwächelnden Aktienmarktes abgebröckelt. EUWAX ...

