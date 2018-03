Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Das Umweltbundesamt hat in der Debatte um Fahrverbote für Diesel-Fahrzeuge eine gestaffelte Lösung verlangt. Dafür müsse der Bund zwei verschiedene Plaketten einführen, sagte Behördenchefin Maria Krautzberger der Süddeutschen Zeitung. "Damit hätten die Städte eine Möglichkeit, auf ihre jeweilige lokale Belastung zu reagieren", erklärte sie. Nachgerüstete Euro-5-Diesel und bereits zugelassene Autos der Euro-6-Norm könnten demnach eine hellblaue Plakette bekommen, Diesel mit den neuen Abgasstufen Euro 6d-TEMP oder Euro 6d hingegen eine dunkelblaue.

Die jeweiligen Plaketten sollten je nach Vorgabe zur Einfahrt in die Umweltzone berechtigen. Nach Auffassung Krautzbergers müssten stark belastete Städte wie München eine dunkelblaue Plakette für die Einfahrt in die Umweltzone verlangen. "Für Städte wie Mainz dagegen, in denen der Grenzwert nicht so arg überschritten wird, könnte eine hellblaue Plakette reichen", sagte sie. Die Fahrzeug-Nachrüstung, die für die Erteilung einer hellblauen Plakette nötig wäre, müsse "natürlich die Autoindustrie" zahlen.

