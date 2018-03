Nach dem miserablen Abgang am Freitag startete der DAX (WKN: 846900 / ISIN: DE0008469008) gestern mit einem Ausrufezeichen in die neue Woche! Von Beginn an strebten die Blue Chips nach oben und gingen nur hauchdünn unterhalb des Tageshochs aus dem Handel. Vom Tagestief bei 12.831 Zählern - das gleichzeitig den neuen 2018er-Tiefststand markiert - ausgehend, legten die Blue Chips somit intraday fast 280 Punkte zu. Und eroberten dabei eine wichtige Hürde zurück.

