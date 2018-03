FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat am Dienstag Antrieb von der wieder erstarkten Wall Street bekommen. Der Dax nahm gleich in den ersten Handelsminuten kräftig Fahrt auf und kletterte um 1,19 Prozent auf 12 234,86 Punkte. Bereits am Vortag war dem deutschen Leitindex die Rückkehr über die Marke von 12 000 Zählern geglückt, unter die er in der Vorwoche aus Sorge um steigende Zinsen und einen sich anbahnenden Handelskonflikt mit den USA gefallen war.

Solche Ängste haben die Anleger dies- und jenseits des Atlantiks vorerst beiseite geschoben. Stattdessen nutzten die Investoren die nun günstigeren Einstiegskurse für Käufe. "Auf dem aktuellen Kursniveau sind einige Schnäppchenjäger unterwegs, die auf eine zumindest temporäre Erholung spekulieren", sagte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

Die Erholungsbewegung setzte sich auch in den übrigen Indizes fort: Der MDax , in dem mittelgroße deutsche Unternehmen versammelt sind, stieg am frühen Morgen um 1,17 Prozent auf 25 886,04 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax rückte um 1,61 Prozent auf 2578,10 Zähler vor. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 0,88 Prozent auf 3384,89 Punkte zu./tav/fba

