Fed erwägt "umfassende Änderung" bei Einhaltung der Volcker-Regel

Die US-Notenbank erwägt "umfassende Änderungen" der Regeln für Banken, die ihnen bestimmte Arten von Handelsgeschäften und Investitionen untersagen. "Ich glaube, dass die Umsetzung der Volcker-Regel ein Beispiel für eine komplexe Regulierung ist, die nicht gut funktioniert", sagte der Vice-Chairman der Federal Reserve, Randal Quarles, laut Redetext bei einer jährlichen internationalen Konferenz vor Bankern. "Wir hätten gern, dass die Befolgung der Volcker-Regeln ähnlich ist wie die Einhaltung von Vorschriften in anderen Bereichen unseres Aufsichtssystems."

Kuroda: Ausstieg erst, wenn Inflationsziel erreicht

Der Gouverneur der Bank of Japan (BoJ), Haruhiko Kuroda, hat wieder eine vorsichtige Haltung in der Geldpolitik signalisiert und versprochen, das massive Lockerungsprogramm fortzusetzen, bis das Inflationsziel von 2 Prozent erreicht ist. "Es ist undenkbar, die lockere Politik zu beenden oder abzuschwächen, bevor das Inflationsziel erreicht ist", sagte Kuroda bei einer parlamentarischen Anhörung.

Australische Notenbank rührt Leitzins weiterhin nicht an

Die australische Notenbank hat den Leitzins unverändert auf seinem Rekordtief belassen. Damit rührte die Reserve Bank of Australia (RBA) zum 17. Mal in Folge nicht an dem Leitzins, der seit Mitte 2016 bei 1,50 Prozent verharrt. Die Zentralbank sandte zudem keine Signale aus, dass sie in naher Zukunft etwas an ihrer Geldpolitik ändern will. Die Währungshüter richteten ihren Blick einmal mehr auf das schwache Lohnwachstum, das sich ihrer Einschätzung nach noch eine Weile fortsetzen dürfte.

SPD verliert in Umfrage weiter an Zustimmung

Die SPD ist nach ihrer Zustimmung zu einer Neuauflage der großen Koalition mit der Union weiter in der Gunst der Wähler gesunken. Wäre am Sonntag Bundestagswahl, kämen die Sozialdemokraten nur noch auf 15 Prozent und damit einen halben Punkt weniger als in der Vorwoche, berichtete die Bild-Zeitung unter Berufung auf den Insa-Meinungstrend. Die Union legt laut der Umfrage, für die am 5. März 1.052 Menschen befragt wurden, einen halben Punkt auf 33 Prozent zu.

Umweltbundesamt will zweierlei Plaketten für Diesel

Das Umweltbundesamt hat in der Debatte um Fahrverbote für Diesel-Fahrzeuge eine gestaffelte Lösung verlangt. Dafür müsse der Bund zwei verschiedene Plaketten einführen, sagte Behördenchefin Maria Krautzberger der Süddeutschen Zeitung. "Damit hätten die Städte eine Möglichkeit, auf ihre jeweilige lokale Belastung zu reagieren", erklärte sie. Nachgerüstete Euro-5-Diesel und bereits zugelassene Autos der Euro-6-Norm könnten demnach eine hellblaue Plakette bekommen, Diesel mit den neuen Abgasstufen Euro 6d-TEMP oder Euro 6d hingegen eine dunkelblaue.

Teheran unnachgiebig im Streit um Raketenprogramm und Rolle in Nahost

Der Iran hat den diplomatischen Bemühungen des französischen Außenministers Jean-Yves Le Drian eine Abfuhr erteilt. In der Frage einer Drosselung des iranischen Raketenprogramms und des Einflusses Teherans im Nahen Osten gebe es "noch viel Arbeit zu tun", sagte Le Drian nach Gesprächen mit seinem iranischen Kollegen Mohammed Dschawad Sarif, Präsident Hassan Ruhani und einem Vertreter des Obersten Nationalen Sicherheitsrats.

Nordkoreas Machthaber berät mit südkoreanischer Delegation über Spannungsabbau

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat staatlichen Medienberichten zufolge mit der hochrangigen Delegation aus Südkorea über Wege zum Abbau der Spannungen zwischen den Nachbarländern beraten. Kim habe die Vertreter aus Südkorea "herzlich empfangen" und ein Abendessen ausgerichtet, berichtete die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA.

Argentiniens Ex-Präsidentin Kirchner muss wegen Strafvereitelung vor Gericht

Argentiniens Ex-Präsidentin Cristina Kirchner muss sich wegen mutmaßlicher Strafvereitelung im Zusammenhang mit dem Bombenanschlag auf ein jüdisches Zentrum in Buenos Aires im Jahr 1994 vor Gericht verantworten. Wie die argentinische Justiz mitteilte, verwies der Richter Claudio Bonadio den Fall nach Abschluss seiner Ermittlungen für ein öffentliches Verfahren an ein höheres Gericht.

Australien Jan Einzelhandelsumsatz saisonbereinigt +0,1% (PROG: +0,4%)

Südkorea Verbraucherpreise Feb +1,4% (PROG: +1,2%) gg Vorjahr

Südkorea Verbraucherpreise Feb +0,8% (PROG: +0,5%) gg Vormonat

Südkorea Verbraucherpreise Kernrate Feb +1,2% gg Vorjahr, +0,4% gg Vormonat

Philippinen Verbraucherpreise Feb +4,5% gg Vorjahr (PROG +4,2%)

Philippinen Verbraucherpreise Kernrate Feb +4,4% gg Vorjahr

