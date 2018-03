Frankfurt - Eigentlich haben die Teilnehmer an den Devisenmärkten das bekommen, was sie weitgehend mehrheitlich erwartet haben dürften, so die Analysten der Deutschen Bank. Deutschland habe seine neue Koalition durch den SPD-Parteitag bestätigt bekommen - der Euro habe dies gestern früh mit einem kleinen Kurssprung honoriert.

Den vollständigen Artikel lesen ...