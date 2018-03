London - Die Wahl am Sonntag hat keine Gruppierung in die Lage versetzt, eine stabile Regierung zu bilden, so John Stopford, Portfolio Manager vom Investec Global Diversified Income Fund bei Investec Asset Management, zu den Ergebnissen der italienischen Parlamentswahl. Überraschend sei sicher das starke Abschneiden der euroskeptischen Parteien "Fünf-Sterne-Bewegung" und der Lega-Partei.

