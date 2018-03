FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Europäische Union prüft einem Medienbericht zufolge derzeit Gegenmaßnahmen auf die angekündigten Einfuhrzölle der USA. Die EU habe das Recht, Waren im Wert von 50 Prozent des EU-Stahlexportvolumens in die USA, die von Importzöllen betroffen wären, unverzüglich mit Einfuhrzöllen zu belegen. Dies teilte nach Angaben der Nachrichtenagentur Bloomberg vom Dienstag die EU-Kommission Gesandten der nationalen Regierungen mit.

Demnach wurde klargestellt, dass die EU nicht etwaige Entscheidungen der Welthandelsorganisation WTO abwarten müsse, bevor sie Gegenmaßnahmen ergreifen dürfe. Die Liste an US-Produkten, die seitens der EU mit Einfuhrzöllen belegt werden könnten, umfasse Stahl, Shirts, Jeans, Kosmetika, Motorräder, Boote, landwirtschaftliche Erzeugnisse, Orangensaft, Whisky und Tabakprodukte. Die Zollhöhe sei mit 25 Prozent angegeben.

Vergangene Woche hatte US-Präsident Donald Trump Importzölle auf Stahl und Aluminium in Höhe von 25 beziehungsweise 10 Prozent angekündigt. Die endgültige Entscheidung und Details sollen in dieser Woche folgen. Trump gibt an, aus Gründen der nationalen Sicherheit zu handeln. Kritiker behaupten, das Motiv sei vorgeschoben. Tatsächlich gehe es um den Schutz der etwa 85 000 amerikanischen Stahlarbeiter. Die Ankündigung Trumps hatte Ängste vor einer Sanktionsspirale und einem globalen Handelskonflikt ausgelöst./bgf/tos/jha/

