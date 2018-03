Der Spezialchemiekonzern Evonik (ISIN: DE000EVNK013) will eine Dividende in Höhe von 1,15 Euro je Aktie für das abgelaufene Geschäftsjahr ausbezahlen, wie am Dienstag mitgeteilt wurde. Damit bleibt die Dividende im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Beim derzeitigen Kursniveau von 29,62 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 3,88 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 23. Mai 2018 statt. Von 2014 bis 2016 wurde ...

