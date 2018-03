Aktuelle Kommentare aus dem wikifolio-Universum. Mit Links zu den jeweiligen Depots, damit man sieht, wie erfolgreich die Kommentatoren mit ihren Einschätzungen sind und wie sich die genannten Inputs in die jeweiligen Strategien einordnen. Zu unserem eigenen Wikifolio geht es HIER bet-at-home.com 1.48% Storch (GADIV): Die Zahlen für 2017 gestern waren angesichts der Probleme in Polen gar nicht schlecht. Die negative Kursentwicklung führe ich auf den verhaltenen Ausblick für 2018 und die noch nicht engdültig bekannt gegebene Dividendenhöhe zurück. (06.03. 09:34) >> mehr comments zu bet-at-home.com: www.boerse-social.com/launch/aktie/bet_at_home Covestro 2.46% ArthurDent (OOOMFSA): Die Aufnahme in den DAX war jetzt...

