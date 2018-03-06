SK last day L&S- Indikation Telekom Austria TKA 7.32 (05.03.) 7.42/ 7.48 1.76% 09:24:29 Lenzing LNZ 101.30 (05.03.) 102.74/ 103.27 1.69% 09:26:24 Verbund VER 20.90 (05.03.) 21.16/ 21.34 1.67% 09:25:46 Andritz ANDR 47.74 (05.03.) 48.33/ 48.46 1.37% 09:26:20 VIG VIG 26.06 (05.03.) 26.35/ 26.45 1.31% 09:24:39 OMV OMV 46.90 (05.03.) 47.00/ 47.13 0.35% 09:26:24 S Immo SPI 14.82 (05.03.) 14.78/ 14.90 0.12% 09:21:08 Buwog BWO 29.00 (05.03.) 28.93/ 28.98 -0.17% 09:21:26 Agrana AGR 98.10 (05.03.) 97.43/ 98.17 -0.31% 09:25:42 Zumtobel ZAG 8.66 (05.03.) 8.50/ 8.57 -1.41% 09:23:51 About: boerse-social.com liefert auf Basis der L&S-Indikationen die Gewinner und...Den vollständigen Artikel lesen ...