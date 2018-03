Die Hohlnadel "Hybrid Trumpet" von Devroye verletzt Patent von Dr. U



Redondo Beach, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Dr. U Devices, ein führender Anbieter von fortschrittlichen Lösungen zur Haarwiederherstellung, gab heute durch seine Anwälte Kilpatrick Townsend bekannt, dass beim US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York in New York City eine Klage wegen Patentverletzung eingereicht wurde. Mit der Klage werden Schadenersatzansprüche und eine einstweilige Verfügung gegen die Herstellung, Verwendung und den Verkauf von patentverletzenden Hohlnadeln von Devroye Instruments in den USA geltend gemacht.



Dr. U Devices behauptet, dass Dr. Jean Devroye und sein Hohlnadel-Instrument "Hybrid Trumpet" von Devroye Instruments das US-Patent Nr. 8.876.847 verletzten, das am 4. November 2014 an Dr. Sanusi Umar, den Gründer von Dr. U Devices, ausgegeben wurde, und die wegweisende Hohlnadel von Dr. Umar beansprucht. Die Klage behauptet, dass Dr. Devroye diese urheberrechtlich geschützte Technologie kopierte, nachdem er an einer Arbeitstagung im März 2016 in Paraguay teilgenommen hatte, wo Dr. Umar Dr. Devroye und anderen seine patentierte "UPunch"-Technologie vorstellte. Innerhalb von Monaten nach dieser Tagung begann Dr. Devroye sein verletzendes Produkt an andere zu verkaufen, einschließlich Dr. Robert True, der auch als Beschuldigter in der Klage aufgeführt wird. Dr. Umar erfuhr von Dr. Devroyes Verletzung auf einer Messe in Las Vegas im September 2016, wo er auch Dr. Devroye über das Patent '847 informierte. Unbeeindruckt von der Beschwerde hat Dr. Devroye weiterhin patentverletzende Produkte hergestellt und verkauft. Die heutige US-Klage folgt einem ähnlichen Rechtsstreit in Deutschland, der im November 2017 gegen Devroye wegen Verletzung deutscher Patentrechte an Dr. Umars Hohlnadel eingereicht wurde.



Dr. Umar kommentierte: "Ich habe Jahre intensiver Arbeit in die Entwicklung von UPunch gesteckt, um Menschen zu helfen, die eine Behandlung zur Haarwiederherstellung wünschen. Es ist zutiefst bedauerlich, dass jemand - vor allem ein Kollege - meine Erfindung nachahmt und als seine eigene präsentiert."



Dr. Umar ist ein renommierter Haarchirurg, Dermatologe und Mitglied der Klinischen Fakultät der University of California in Los Angeles (UCLA). Als Erfinder zahlreicher US-Patente ist Dr. Umar ein Pionier und Wegbereiter auf dem Gebiet der Haarersatz-Behandlung.



Dr. U Devices bringt jetzt ein neues UPunch-Produkt auf den Markt, das weltweit für die Extraktion von Follikeleinheiten eingesetzt wird. Dr. U Devices beabsichtigt, seine patentierte Technologie gegen unrechtmäßigen Verkauf und Gebrauch in den USA energisch zu verteidigen.



