Hamburg - Am Freitag haben die US-Börsen nach einem deutlichen Minus zum Handelsbeginn zu einer Erholung angesetzt, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank Donner & Reuschel AG. Zum Handelsende hätten der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) und NASDAQ (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) sogar ein ordentliches Plus erreichen können.

