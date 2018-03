Düsseldorf (ots) -



Entspannt und mit Stil Europa entdecken: Das verheißt VIVA Cruises, der neue Anbieter für Flusskreuzfahrten mit Anspruch. "Swissness auf dem Wasser" bedeutet Schweizer Kulinarik und Komfort. Die anfangs sieben hochwertigen VIVA-Schiffe wollen die Schweizer Gastgeber zu einem Erlebnisort für Gäste mit gehobenen Ansprüchen machen. Deswegen beinhaltet das All-Inclusive Angebot auch hochwertige Getränke und Badezimmerartikel wie von Molton Brown, kostenfreies WLAN und Minibar. Dabei will VIVA Cruises trotz Schweizer Qualität ein für den deutschsprachigen Markt gutes Preis-Leistungsverhältnis bieten. Ungewöhnlich ist auch der geringe Aufpreis für Einzelkabinen, der zum Start von VIVA Cruises nur 10% betragen wird.



Die schwimmenden Wohlfühlschiffe von VIVA Cruises verbinden hohen Komfort mit stilvoller Einrichtung. Und im VIVA Cruises-Programm sind neben den klassischen Routen auf Donau und Rhein auch viele europäische Flüsse vertreten. So entführt die Jungfernfahrt in der Wintersaison 2018 die Reisenden auf die Rhone - zum bezaubernden Lichterfest in Lyon bis ins mittelalterliche Viviers in Südfrankreich. Eine Kreuzfahrt zu den traditionsreichen Handelsstädten der Niederlande und Flanderns steht ebenso auf dem Programm, wie eine Reise durch die malerischen Weinlandschaften der französischen Saône.



Der neue Spezialist für hochwertige Flusskreuzfahrten ist eine Tochter der renommierten Schweizer Reederei Scylla AG. VIVA Cruises wird seinen Sitz in Düsseldorf haben und mit seinen Schiffen zunächst nur mit Gästen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz auf Kreuzfahrt gehen.



