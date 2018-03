Ex-Wahlkampfmitarbeiter Nunberg hat seine Entscheidung geändert. Er will doch mit dem Sonderermittler der Russland-Affäre kooperieren.

In der Russland-Affäre könnte ein ehemaliger Wahlkampfmitarbeiter von US-Präsident Donald Trump entgegen vorangegangener Ankündigungen nun doch mit Sonderermittler Robert Mueller kooperieren. In einer Reihe von TV-Interviews hatte Sam Nunberg am Montag noch erklärt, eine Vorladung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...