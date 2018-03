Hannover - Der Markit-Einkaufsmanagerindex Composite - Industrie und Dienstleister zusammen - ist im Februar in der Euro-Zone deutlicher als erwartet auf 56,2 (-1,8) Punkte gefallen, so die Analysten der Nord LB.Auch wenn es im Februar eine kleine Delle gegeben habe, bleibe der Aufschwung stark und finde auf breiter Basis statt, habe Markit mitgeteilt. In Deutschland sei das Barometer um 1,4 auf 57,6 Punkte gesunken. Im deutschen Maschinenbau habe es einen starken Jahresauftakt gegeben. Wie der Branchenverband VDMA mitgeteilt habe, seien die Auftragseingänge im Januar um 14% gestiegen. Die Bestellungen aus dem Inland und dem Ausland hätten gleichermaßen zugelegt, habe es geheißen. Covestro werde ab 19. März ProSiebenSAT.1 im DAX ersetzen.

