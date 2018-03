Seit Mitte November tendierte die Aktie von E.ON Richtung Süden. Diesen kurzfristigen, charttechnischen Abwärtstrend, welcher aktuell bei etwa 8,30 Euro verläuft, konnte der im DAX notierte Energietitel unlängst überwinden. Ist nun der Weg zurück in den zweistelligen Kursbereich frei? Nein. Noch nicht. Denn die Aktie von E.ON muss noch Hürden überwinden, ehe wieder zweistellige Notierungen auf dem Kurszettel stehen. So beispielsweise die 200-Tage-Linie. Der bei Anlegern vielbeachtete gleitende Durchschnitt bewegt sich derzeit bei 9,02 Euro. Auch das aktuelle Jahreshoch gilt als Widerstandsmarke - dieses wurde Anfang Januar bei 9,35 Euro markiert. Sollten diese beiden Hürden genommen werden, würde tatsächlich die Rückkehr in den zweistelligen Kursbereich ...

