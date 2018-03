DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL

VERIZON COMM 14/21 US92343VCN29 06.03.2018 HZE/EOT

VERIZON COMM 14/21 US92343VCC63 06.03.2018 HZE/EOT

VERIZON COMM 2055 US92343VCZ58 06.03.2018 HZE/EOT

VERIZON COMM 2022 US92343VDQ41 06.03.2018 HZE/EOT

VERIZON COMM 2054 US92343VCM46 06.03.2018 HZE/EOT

VERIZON COMM 15/48 US92343VCX01 06.03.2018 HZE/EOT