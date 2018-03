Das Hausbau ist eine der letzten analogen Bastionen. Doch nun will das Silicon Valley das Geschäft übernehmen und Smart Homes anbieten.

Smart Home. Das hört sich putzig an - nach "intelligenten" Lautsprechern, einem Türöffner mit Videokamera oder einer Internetanbindung, der Heizungs- und Lichtsteuerung per App oder dem unvermeidlichen Kühlschrank mit Flatscreen, der die Milch nachordert, wenn sie ausgeht.

Gerade erst hat Amazon wieder mit der Akquisition des Türöffner-Start-ups "Ring" für Aufsehen gesorgt. Der Kaufpreis soll bei rund einer Milliarde Dollar gelegen haben und im Nachgang wurde auch gleich der Verkauf des Konkurrenzprodukts Nest von Google über Amazon ausgesetzt. Ring war witzigerweise ein Start-up, das 2013 von den Experten der TV-Show "Shark Tank" abgelehnt wurde, als sie 700.000 Dollar für zehn Prozent ihrer Firma haben wollten. So viel zu TV-Experten.

Jetzt übernehmen Google & Co: Der Kampf der Valley-Giganten endet dabei weder an der Türe, noch im Schlaf- oder Kinderzimmer. Getreu dem Motto "Go big or go home" ist das Smart Home nicht perfekt, wenn es nicht komplett im Silicon Valley entworfen, geplant und gebaut worden ist. Die Digitalisierung macht endgültig nicht mehr vor der Bauindustrie halt, die sich lange erfolgreich gegen Modernisierung des Ein- und Mehrfamilienhauses gewehrt und jede Steckdose extra abgerechnet hat.

Der Probelauf hat schon begonnen: Google wird 10.000 Wohneinheiten in der Nähe seines neuen Firmensitzes in Mountain View errichten, die Bauanträge sind im Dezember genehmigt worden. Facebook baut einen ganzen ...

